Oficjalnie rusza kampania wyborcza

Najbliższe wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Taką datę prezydent wskazał we wniosku do Państwowej Komisji Wyborczej. PKW zajęła się wnioskiem podczas poniedziałkowego posiedzenia i uznała, że nie ma zastrzeżeń do daty 13 października.

Kalendarz wyborczy zakłada, że do 24 sierpnia jest czas na zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego (przez organ partii politycznej, pełnomocnika wyborczego w przypadku komitetu koalicyjnego lub komitetu wyborczego wyborców). Do 26 sierpnia należy zarejestrować komitety wyborcze. Do 3 września można zgłaszać list kandydatów. 28 września w publicznych mediach ruszy kampania w bezpłatnym czasie antenowym.

W październikowych wyborach parlamentarnych wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.