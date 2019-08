Korwin-Mikke: Uwaga, trzymajcie się za portfele...

Składka ZUS wyniesie od nowego roku niemal 1500 złotych, ale, jak pisze Korwin-Mikke, to nie koniec podwyżek. Zdaniem polityka Konfederacji rząd PiS chce po wyborach wprowadzić pełne oskładkowanie umów zlecenie, oskładkowanie umów o dzieło oraz podwyżkę pensji minimalnej do poziomu 2450 zł brutto, co zdaniem Korwina spowoduje wzrost kosztów dla przedsiębiorców o 10 procent.





"Szykują się ogromne podwyżki. Rząd ma w nosie Polaków, a drenowanie kieszeni obywateli złodziejskimi daninami trwa w najlepsze" – napisał Korwin-Mikke na Facebooku.



Następnie jeden z liderów Konfederacji podkreślił, że opowiada się za wolnością gospodarczą i prawem do "decydowania o własnych pieniądzach", dlatego też proponuje zlikwidować przymusu ZUS oraz wprowadzenia dobrowolnych składek.

"Biorąc pod uwagę przyszłoroczną składkę, która wyniesie blisko 1500 zł, będzie to roczna oszczędność aż 18 tys. zł! Te pieniądze będą mogły zostać w Waszych kieszeniach i to Wy zdecydujecie co z nimi zrobić. Co wybieracie, haracz na ZUS czy dobrowolność i prawo do decydowania o własnych pieniądzach?" – zakończył swój wpis.