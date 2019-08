Wypadek na jeziorze Kisajno. Nieoficjalnie: Zaginiony mężczyzna to Piotr Woźniak-Starak

O wypadku informuje Radio ZET i serwis fakt.pl. Z informacji mediów wynika, że 39-letni mieszkaniec Warszawy wypadł z motorówki ubiegłej nocy. Na łódce miała też znajdować się 27-letnia kobieta, której udało się dopłynąć do brzegu. O kobiecie wiadomo jedynie, że jest mieszkanką Łodzi.

Motorówkę o świcie mieli dostrzec rybacy, którzy zaalarmowali służby. Z relacji serwisu fakt.pl wynika, że 27-latka miała we krwii nieznaczną ilość alkoholu. To ona miała powiedzieć służbom o zaginionym 39-latka, którym według nieoficjalnych doniesień medialnych jest Piotr Woźniak-Starak. Woźniak-Starak to pasierb miliardera Jerzego Staraka i syn Anny Woźniak-Starak. Jest znanym producentem filmowym.

– Na miejscu jest prokurator, wezwano również śmigłowiec – komentowała sytuację w rozmowie z fakt.pl asp. Iwona Chruścińska z komendy powiatowej policji w Giżycku. Trwają poszukiwania mężczyzny.

