Czarzasty do Ziobry: Niech pan spojrzy w moje oczy. Jest pan świństwogenny

Jak informuje serwis Gazeta.pl lluczowym punktem przemówienia Włodzimeirz Czarzastego był komentarz do afery Piebiaka. – Państwo prawa to nie jest państwo Piebiaka i Ziobry. To nie jest tak, że sędziowie się ze sobą pokłócili. To nie jest tak jak mówi pan Ziobro, że to świństwo między jednym a drugim sędzią – podkreślił.

– To jest tak, panie Ziobro, że urzędnicy państwowi, w tym wiceminister pod pana podległy, podpuszczają na ludzi, ludzie nieuczciwi są przeciwko ludziom uczciwym – mówił lider SLD. Zapowiedział też, że lewica zniesie delegacje sędziów do MS, bo "sędziowie w Ministerstwie Sprawiedliwości przestają być sprawiedliwi". Niebawem przedstawiony zostanie też "kalendarz przywrócenia praworządności".