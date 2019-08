"Dosięgnie Was ręka sprawiedliwości". Kampania wyborcza posła Misiły

Już teraz wiadomo, że kampania posła PO-KO będzie barwna. Misiło powalczy o mandat w okręgu 41 (Szczecin). Ma 24 miejsce na liście Koalicji Obywatelskiej.

"13 października dosięgnie Was ręka sprawiedliwości, tej prawdziwej sprawiedliwości. Actus hominis, non dignitas iudicetur" – tak polityk promuje się na Twitterze. Misiło nawiązuje do tzw. afery Piebiaka. Onet jako pierwszy opisał rzekomy proceder funkcjonowania w Ministerstwie Sprawiedliwości "farmy trolli". Sędziowie współpracujący z kobietą o imieniu Emilia mieli rozpowszechniać kompromaty dotyczące innych sędziów, krytycznych wobec reformy sądownictwa przeprowadzanej przez PiS.

Taka taktyka przyniesie posłowie PO-KO wyborczy sukces?