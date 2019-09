"Niefortunne słowo oboje przyjęli z uśmiechem". Dulkiewicz tłumaczy się ze swojej wpadki

Aleksandra Dulkiewicz wzięła dzisiaj udział w debacie "Solidarność i pokój. Miasto jako europejska wspólnota". Prezydent Gdańska określiła zagranicznych prelegentów mianem "egzotycznych" gości. Burmistrz Londynu nie potrafił ukryć zdziwienia.

– Weszliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO. Możemy dzisiaj tutaj swobodnie siedzieć i rozmawiać. Mieć gości takich egzotycznych jak wy – mówiła prezydent Gdańska podczas swojego wystąpienia. Na słowa Dulkiewicz śmiechem zareagował sekretarz stanu landu Berlin Sawsan Chebli. Z kolei burmistrz Londynu Sadiq Khan nie krył zdziwienia faktem, że ktoś nazywa go "egzotycznym" gościem.

Sprawa szybko stała się tematem internetowych dyskusji. "O niebo bardziej niż jedno niezręczne słowo, martwi mnie władza, dla której egzotycznymi pojęciami są szacunek dla prawa, dla oponentów i dla zwykłej przyzwoitości" – stwierdził redaktor naczelny tygodnika "Newsweek" Tomasz Lis. Z kolei publicysta "Do Rzeczy" Marcin Makowski ironizuje: "Pamiętacie tę okładkę „Newsweeka” z Aleksandrą Dulkiewicz z cytatem: „współpracownicy mówią do niej ‚Pani Premier"? Heh".

Teraz prezydent Gdańska tłumaczy swoje słowa. Jak zapewnia, uczestnicy debaty nie czuli się obrażeni użytym przez nią określeniem. "Dziękuję uczestnikom debaty w ECS. Ich obecność w mieście wolności, równości i solidarności była symboliczna. Za przejęzyczenie osobiście przeprosiłam. Niefortunne słowo oboje przyjęli z uśmiechem. Szacunek, różnorodność i tolerancja - niech te przesłania płyną od nas w świat" – napisała na Twitterze Aleksandra Dulkiewicz.