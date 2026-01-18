Donald Trump ogłosił w sobotę, że od 1 lutego nałoży dodatkowe cła w wysokości 10 proc. na produkty importowane do USA z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemcy, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii.

We wpisie na platformie Truth Social, Donald Trump napisał, że państwa europejskie, które wysyłają swoje wojska na Grenlandię „grają w bardzo niebezpieczną grę”.

Amerykański przywódca dodał, że od 1 czerwca cła mają wzrosnąć do 25 proc.

Miedwiediew odniósł się do gróźb Trumpa. "Bezczelni Europejczycy"

Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, napisał w serwisie Telegram, swoje podsumowanie wydarzeń ostatnich dni. Odniósł się w nim także do groźby ceł skierowanej przez Donalda Trumpa do europejskich sojuszników.

„Stany Zjednoczone przygotowują się do ataku na Grenlandię, wybierając samą wyspę, a nie jakąś tam atlantycką solidarność. Bezczelni Europejczycy zostaną ukarani cłami za ochronę w ramach NATO” – ocenił.

Dmitrij Miedwiediew napisał też, że Francja „ogłosiła wyjście z NATO”. W ten sposób nawiązał do tego, że w Zgromadzeniu Narodowym Francji złożono projekt rezolucji lewicowej partii Niepokorna Francja, która wzywa do wyjścia kraju z Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Rosyjski polityk odniósł się też do zarzutów korupcyjnych, które ciążą na byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko oraz sugestii prezydent Mołdawii dotyczącej tego, by zjednoczyć się z Rumunią. „Trump wkrótce ogłosi kontakt z kosmitami” – napisał.

Ocenił, że kiedy patrzył na te wszystkie wiadomości, to sądził, że to „absurdalna prognoza podobna do tych, które przygotowywał w latach 2022–2024”. Ostrzegł, że „prognozy się sprawdzają”.

