"To błąd". Meloni skrytykowała Trumpa

Donald Trump ogłosił w sobotę, że od 1 lutego nałoży dodatkowe cła w wysokości 10 proc. na produkty importowane do USA z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemcy, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii.

We wpisie na platformie Truth Social, Donald Trump napisał, że państwa europejskie, które wysyłają swoje wojska na Grenlandię „grają w bardzo niebezpieczną grę”.

Amerykański przywódca dodał, że od 1 czerwca cła mają wzrosnąć do 25 proc.

Meloni skrytykowała Trumpa. "To błąd"

Premier Włoch, Giorgia Meloni, komentując zapowiedź Donalda Trumpa stwierdziła podczas konferencji prasowej w Seulu, że „prognoza podniesienia ceł wobec krajów, które postanowiły wnieść wkład w bezpieczeństwo Grenlandii to błąd i ja tego nie podzielam”.

– Podzielam uwagę, jaką amerykańska administracja przywiązuje do Grenlandii i bardziej ogólnie do Arktyki, która jest strefą strategiczną, gdzie oczywiście należy uniknąć ingerencji ze strony tych, którzy mogą być wrogo nastawieni – dodała.

Giorgia Meloni oceniła jednak, że uważa, iż „tak należy odczytywać wolę niektórych państw europejskich, by wysłać żołnierzy, aby przyczynić się do większego bezpieczeństwa, a nie jako inicjatywę przeciwko USA, jeśli w ogóle to przeciwko innym”.

– Rozmawiałam z Donaldem Trumpem kilka godzin temu i powiedziałam mu, co myślę. Rozmawiałam też z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który potwierdził mi, że Sojusz Północnoatlantycki zaczyna pracę. W ciągu dnia porozmawiam też z europejskimi liderami. Uważam, że w obecnej fazie bardzo ważne jest to, by ze sobą rozmawiać – powiedziała.

Zdaniem szefowej włoskiego rządu, inicjatywa ośmiu państw europejskich w sprawie wysłania żołnierzy na Grenlandię to „problem w zrozumieniu i komunikowaniu”. – Trzeba wznowić dialog i unikać eskalacji – dodała.

Trump chce przejąć Grenlandię

Donald Trump wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych W ostatnim czasie spekulował, że jeśli USA nie przejmą kontroli nad Grenlandią, to zrobią to Chiny albo Rosja. Odrzucił przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO na wyspie.

W niedawnym wywiadzie dla „New York Times” Donald Trump powiedział, że USA mogą być zmuszone do „wyboru” między Grenlandią a NATO.

Czytaj też:

Spór o Grenlandię. UE zagrozi Trumpowi zamknięciem baz USA?Czytaj też:

Sprawa Grenlandii. Do akcji wkracza Watykan