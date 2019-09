"Jak słyszę o akcie odnowy demokracji z ust przedstawicielki partii, która...". Kukiz o konwencji KO

W programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News lider Kukiz'15 wyraził nadzieję, że koalicja jego formacji z Polskim Stronnictwem Ludowym doprowadzi do wprowadzenia takich postulatów jak emerytura bez podatku, możliwość odwołania posła w trakcie kadencji, zmiana ordynacji wyborczej, bierne prawo wyborcze dla wszystkich obywateli, zwolnienie czy dobrowolność opłat ZUS-u dla mikroprzedsiębiorców. – Mam nadzieję, że to małżeństwo będzie trwało i doprowadzi do właśnie tych kluczowych dla obywateli RP zmian – przyznał.

Paweł Kukiz ma dobre przeczucia jeśli chodzi o wynik wyborczy Koalicji Polskiej w jesiennych wyborach. – Wierzę w 10 proc. Wszystko zależy od rachunku. Może się okazać, że ani jedna ani druga opcja nie będzie w stanie samodzielnie sprawować władzy – powiedział.

Gość Polsat News skomentował także dzisiejszą konwencję Koalicji Obywatelskiej podczas której zaprezentowano założenia programowe. – Jak słyszę o akcie odnowy demokracji z ust przedstawicielki partii, która zmieliła blisko 8 mln podpisów pod referendami ws. sześciolatków, wieku emerytalnego, to dysonans widzę – podkreślił. Kukiz pytany był także o decyzję lidera PO o zaproponowaniu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako kandydatki na premiera. – Pamiętam jak Schetyna zarzucał Kaczyńskiemu, że kryje się za Beata Szydło. Teraz robi zupełnie to samo – ocenił.