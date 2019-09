Schetyna nie wytrzymał? Żenujący wpis o Kaczyńskim

W sobotę odbyła się konwencja PiS, podczas której jako pierwszy przemawiał prezes Jarosław Kaczyński. Polityk miał długie wystąpienie. Najpierw mówił o wartościach i fundamentach państwa, a dopiero potem przedstawił nowe obietnice partii.

W czasie wystąpienia Kaczyńskiego Schetyna napisał na swoim Twitterze "Jarek kończ...".

Kaczyński zapowiedział m.in., że na koniec 2020 r. minimalna pensja wzrośnie do 3 tys. zł, a w 2023 r. – do 4 tys. zł. Dodał, że w 2021 r. ogromna część emerytów otrzyma dwie "trzynastki", a rolnicy – dopłaty do hektara "na prawdziwie europejskim poziomie".

W środę Grzegorz Schetyna ogłosił, że kandydatką Koalicji Obywatelskiej na premiera jest Małgorzata Kidawa-Błońska, która będzie "jedynką" list KO w Warszawie. Z kolei lider Platformy będzie startował z pierwszego miejsca we Wrocławiu.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.

