"To jest Yotam. Jest żydowskim Izraelczykiem, który został wczoraj zaatakowany przez grupę Arabów w Warszawie. Krzyczeli do niego „pie***lić Izrael” i brutalnie go pobili. Nikt nie przyszedł mu z pomocą. W 2019 roku, kiedy w Polsce atakowany jest Żyd, ludzie są ślepi" – napisał na Twitterze Sacha Roytman Dratwa pod zdjęciem jednego z pobitych Izraelczyków.

Na skandaliczny wpis zareagował m.in. Marcin Makowski z tygodnika "Do Rzeczy". "Arabowie Żyda pobili, Polakom się dostało. Problem bierności na przemoc to kwestia dawno przebadana w psychologii społecznej i niezależna od rasy, narodowości, religii czy państwa. Ale jak widać niektórzy wolą dorabiać do tego ideologię na siłę" – napisał dziennikarz na Twitterze.

"Co za haniebny post. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów dla Żydów w Europie. Przeczytaj najnowszy raport @EURightsAgency na temat incydentów antysemickich! Wstyd!" – stwierdził z kolei Andrzej Pawluszek, były sekretarz premiera Mateusza Morawieckiego.

Podobnie ocenił tę sprawę poseł Marek Jakubiak. "O ile dobrze zrozumiałem pretensje nie są kierowane do agresorów tylko do Polaków, że nie obronili tak? To już nawet śmieszne nie jest. Założę się, że w Polsce nikt nie zapytał się Ciebie o to, czy jesteś Żydem" – napisał na Twitterze.

Atak na Izraelczyków

Sprawę pobicia opisał w mediach społecznościowych brat jednego z zaatakowanych. Do zdarzenia doszło przed wejściem do jednego z popularnych nocnych klubów przy ul. Twardej w Śródmieściu. Według wstępnych informacji, napastnicy najpierw zapytali studentów, czy są Izraelczykami, a kiedy ci odpowiedzieli twierdząco, to zostali zaatakowani. W ich stronę padły również słowa "pie*** Izrael". Według jednego z poszkodowanych, napastnicy mieli ze sobą kastet.

– Nie dlatego, że naśmiewał się z nich. Nie dlatego, że się na nich spojrzał. Nie dlatego, że się pokłócili. Arabowie zaczęli bić go i jego przyjaciół tylko dlatego, że byli Żydami – opowiada brat jednego z zaatakowanych studentów, którego cytują zagraniczne media.

Funkcjonariusze policji ustalili już, że do grupy osób podeszło trzech mężczyzn, z których jeden był bardzo agresywny. Mężczyzna miał krzyczeć, że jest Palestyńczykiem.