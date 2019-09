"Ograniczone umysłowo prymitywy". Hartman o wyborcach PiS

W najnowszym wpisie na swoim blogu Jan Hartman pochylił się nad ostatnią przemową Jarosława Kaczyńskiego na sobotniej konwencji.

"Lud Kaczyńskiego nie potrzebuje pozorów. Potrzebuje pieniędzy i poczucia, że rządzą „swoi”. Nic więcej. Żadne łajno, żaden rynsztok mu niestraszny. Paranoicy, psychopaci, patologiczni Narcyzowie i ograniczone umysłowo prymitywy mogą się czuć bezpiecznie. To ich czas. Ich Polska" – napisał Jan Hartman o wyborach Prawa i Sprawiedliwości.

Filozof pisze, że Jarosław Kaczyński jest przywódcą "tego stada troglodytów", bo jest inny od swoich podwładnych i "trzyma ich za pysk". Niegdysiejszy polityk Palikota przekonuje, że Kaczyński psuje Polskę, "roztrwonił polską demokrację" oraz, uczynił Polskę "igraszką Kremla". Wykładowca przekonuje, że "głupota" i "zepsucie sfrustrowanego dyktatorka" bierze się z "esencji ruchu endeckiego", którego prezes PiS ma być "nieodrodnym synem".

Szczególną uwagę Hartman poświęcił refleksji Kaczyńskiego dotyczącej Kościoła katolickiego oraz współczesnemu nihilizmowi. "To nie my jesteśmy nihilistami, panie Kaczyński! To pan nim jest – bezwstydnie promując zakłamaną u samych swych podstaw ideologię i opluwając wszystkich, którzy – mimo namolnej i masywnej propagandy – mają odwagę jej nie ulegać" – przekonuje filozof, dodając, że historia z pewnością rozliczy Jarosława Kaczyńskiego.

