"Diabelski plan, który powstał w głowie Kaczyńskiego". PO składa wniosek do marszałek Sejmu

Posłowie Platformy Obywatelskiej poinformowali do konferencji w Sejmie, że w imieniu swojego klubu zwrócą się z wnioskiem do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek o wznowienie posiedzenia Sejmu w ciągu 10 dni.

Agnieszka Pomaska podkreślała, że przerwanie posiedzenia Sejmu i wznowienie obrad po wyborach to "sytuacja, która jeszcze nigdy nie miałą miejsca". – Kontynuacja Sejmu obecnej kadencji ma się odbyć po wyborach, po wyborze i zdecydowaniu o tym, kto będzie miał parlamentarną większość. Jest to sytuacja nadzwyczajna – mówiła. Posłanka wskazywała, iż samo nasuwa się pytanie, "o co w tym wszystkim chodzi?". – Patrząc na dotychczasowe działania PiS, jak funkcjonował Sejm i w jakim nagłym trybie potrafił groźne i niebezpieczne ustawy przyjmować, nasuwa się pytanie, co będzie się działo na posiedzeniu w starym składzie po wyborach – dodawała.

Z kolei Cezary Tomczyk podkreślał: "Nie może być tak, że Sejm bez legitymacji będzie decydował o najważniejszych sprawach państwa, dlatego że kolejny Sejm zbierze się kilka dni później". Poseł PO wskazywał, iż "problemem nie jest czas, tylko diabelski plan, który powstał w głowie prezesa Kaczyńskiego". – Jarosław Kaczyński traktuje Sejm jak swoją własność – przekonywał. – Jeśli nie ma za ty żadnego planu, to nie ma żadnego problemu, żeby posiedzenie Sejmu odbyło się w ciągu najbliższych dni” – dodawał Tomczyk.

Przypomnijmy, że we wtorek Prezydium Sejmu zdecydowało o przerwaniu posiedzenia i wznowienie go wyborach. Pierwotnie planowano, że potrwa do piątku. Posłowie prawdopodobnie będą kontynuować obrady dopiero 15 i 16 października. Oficjalnym powodem przerwania posiedzenia jest krótka kampania wyborcza i chęć uczestniczenia parlamentarzystów w spotkaniach z wyborcami.