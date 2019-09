Igrzyska Wolności. Tusk nie dostał zaproszenia

Tusk wystąpił na "Igrzyskach" w Łodzi w zeszłym roku, gdzie wygłosił wykład, który miał być poświęcony odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, ale w dużym stopniu dotyczył bieżącej polityki. Przewodniczący Rady Europejskiej stwierdził, że kiedy Józef Piłsudski i Lech Wałęsa walczyli z bolszewią, to mieli o wiele trudniej niż współcześni Polacy. – Dlaczego wy nie mielibyście pokonać współczesnych bolszewików? Nie ma, co czekać na jeźdźca na białym koniu – mówił Tusk. Wielu polityków i komentatorów uznało, że Tusk miał na myśli PiS. Przewodniczący RE zaprzeczył jednak temu na Twitterze.

W tym roku jednak Polacy nie usłyszą co były premier ma im do powiedzenia. Współorganizator imprezy Leszek Jażdżewski twierdzi, że Tusk nie dostał zaproszenia, gdyż jest... zapracowany.

– Ma teraz dużo pracy. Zapraszanie w tej chwili szefa Rady Europejskiej do Polski nie miałoby sensu – stwierdził Jażdżewski w rozmowie z portalem wp.pl.

Co ciekawe zaproszenie zostało natomiast wysłane do... Jarosława Kaczyńskiego. – Ale prezes PiS nie odpowiedział, ma własną imprezę w Łodzi – stwierdził Jażdżewski, mając na myśli konwencję wyborczą Prawa i Sprawiedliwości.

Antyklerykalny support Tuska

Przypomnijmy, że Jażdżewski organizował również słynny wykład szefa RE w maju. Szef "Liberte" wygłosił też krótkie przemówienie poprzedzające występ Tuska.

Jego wystąpienie było właściwie w całości poświęcone krytyce Kościoła katolickiego. Jażdżewski snuł wizję Kościoła jako instytucji, która odbiera Polakom wolność. – Kto w Kościele szuka strawy duchowej, wyjdzie z niego głodny – mówił dziennikarz. I dodał: – Kościół opętany walką o władzę stracił moralny mandat. Przemówieniu przysłuchiwał się m. in. ks. Kazimierz Sowa. Dziennikarz porównał Kościół do "świni tarzającej się w błocie". – Kto szuka w Kościele pocieszenia, nie znajdzie go tam – mówił Jażdżewski.