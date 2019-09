Metoda "na wnuczkę"

Nie trzeba być starcem, by pamiętać, jaki to był rechot i oburzenie, gdy Jarosław Kaczyński powiedział o „genetycznym patriotyzmie”. Jak w każdej innej sprawie, tak i w tej liberalno-lewicowy salon daje teraz koncert hipokryzji, bez cienia zażenowania zmieniając krańcowo zdanie, gdy tylko stało się to korzystne dla „totalnej opozycji”.

Ledwie przewodniczący PO Grzegorz Schetyna i „premier” jej gabinetu cieni (zresztą, według stron internetowych PO – nadal „urzędujący”) ogłosił, że kandydatką na premiera opozycji będzie Małgorzata Kidawa Błońska, znany ze skłonności do kadzenia PO redaktor Nizinkiewicz ogłosił, że „jedno można powiedzieć na pewno”: ma ona „papiery na premiera RP”, bo jest prawnuczką byłego prezydenta Wojciechowskiego i byłego premiera Grabskiego. Nie był to wyskok jednego pochlebcy, bo narracja o pradziadkach została podchwycona i bardzo mocno nagłośniona, czego ukoronowaniem była okładka tygodnika „Polityka”, portretująca kandydatkę ze sławnymi przodkami w tle. W jakimś sensie to zrozumiałe, bo, z całym szacunkiem, poza pochodzeniem trudno znaleźć atut kandydatki godny promocji – w regularnych badaniach opinii o politykach w kategorii „nie znam” przegrywa tylko z Adrianem Zandbergiem. Ale przecież zastosowanie w opozycyjnej polityce metody „na wnuczka”, a ściślej, „na prawnuczkę”, to kopernikański przewrót. Jak dotąd informowanie o przodkach polityków stronnictwa III RP, ba, samo pytanie o nich, uchodziło za lustracyjne szambo, ubeckie metody, a także, na wszelki wypadek, antysemityzm. Pytam więc, czy ten przewrót dokonuje się konsekwentnie? Czy teraz już będzie wolno „ludziom przyzwoitym i na pewnym poziomie” wiedzieć o członkostwie w KPZU ojca redaktora Michnika i zbrodniach sądowych jego brata? Czy analogicznie jak w przypadku „kandydaty na premierę” można będzie wnioskować o „papierach” do uczestnictwa w życiu publicznym pana Cimoszewicza, pana Sznepfa-Schnepfa? Albo sędziego Safjana do sądzenia a reżyser Holland do wygłaszania kazań? A jak któryś z „pisowskich” tygodników da okładkę politycznego przeciwnika razem z dziadkiem, który w 1920 szedł na Warszawę z Budionnym – nie będzie wrzasku? Odpowiedzi proszę nie przysyłać pocztą ani w inny sposób. Domyślam się jej.