"Szykują zamach na niezależnych dziennikarzy i będą zamykać posłów". Dulkiewicz straszy PiS-em

Aleksandra Dulkiewicz kreśli dramatyczną wizję Polski, jeśli październikowe wybory parlamentarne wygra partia Jarosława Kaczyńskiego. To wszystko w oparciu o program, jakie w sobotę zaprezentowało PiS. "PiS i prezes Kaczyński już zagrozili niezależności sądów, prokuratury, zaatakowali samorząd, a teraz szykują zamach na niezależnych dziennikarzy i będą zamykać posłów..." – straszy prezydent Gdańska na Twitterze. Jednocześnie zagrzewa do walki i oddania głosu na KO.

Aleksandra Dulkiewicz odniosła się do jednego z pomysłów PiS. Na stronie 196 programu czytamy: "Ze względu na odpowiedzialność i szczególne zaufanie, jakim cieszy się profesja dziennikarza, należałoby również stworzyć zupełnie odrębną ustawę regulującą status zawodu (ustawa o statusie zawodowym dziennikarza). Wprowadzałaby ona rozwiązania podobne do tych, jakie mają inne zawody zaufania publicznego, np. prawnicy lub lekarze. Głównym celem zmiany powinno być utworzenie samorządu, który dbałby o standardy etyczne i zawodowe, dokonywał samoregulacji oraz odpowiadał za proces kształtowania adeptów dziennikarstwa. Możliwe byłoby wtedy zlikwidowanie art. 212 KK, bo powstałaby gwarancja nienadużywania mechanizmów medialnych w sposób nieetyczny. Ustawa ta nie będzie jednak w żadnym stopniu ograniczać zasady otwartości zawodu dziennikarza".

Partia rządząca proponuje także zmianę w procedurze pociągania do odpowiedzialności karnej parlamentarzystów. W programie Prawa i Sprawiedliwości zapisano, że PiS po ewentualnym uzyskaniu większości w kadencji 2019–2023 "złoży wniosek o zmianę treści art. 105 ust. 2-3 a także ust. 5 Konstytucji RP w ten sposób, iż poseł lub senator będzie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a także zatrzymany lub aresztowany, decyzją podjętą na wniosek Prokuratora Generalnego, skierowany do Sądu Najwyższego". Do tego jednak ptorzebna będzie najpierw zmiana konstytucji.

