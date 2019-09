Szokująca ankieta dla dzieci. "Czego obawiasz się przy uprawianiu seksu?"

O sprawie poinformował jako pierwszy portal tygodnik.szczytno.pl. Ankieta była skierowana do uczniów z klas czwartej, szóstej i siódmej. Serwis przekazał, że najmłodsi uczestnicy ankiety mieli zaledwie 10 lat. Ankietę wypełniano na polecenie urzędu miejskiego w Szczytnie.

"Czego obawiasz się najbardziej przy uprawieniu seksu?", "Co mogłoby cię skłonić do współżycia?", "Jak myślisz, ilu twoich rówieśników ma pierwszy stosunek za sobą?", "Jaki wiek jest odpowiedni, aby rozpocząć współżycie seksualne?" – uczniowie mieli odpowiadać na takie pytania. Ankieta łącznie liczyła 64 pytania.

Naczelnik wydziału oświaty w magistracie w Szczytnie Robert Dobroński przekonuje, że celem ankiety zdiagnozowanie problemów społecznych w szkołach, a następnie porównanie wyników z krajowymi badaniami Europejskiego Programu Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków.

"Obrzydliwe i skandaliczne"

– Gdy mój syn wrócił do domu i mi o tym opowiedział nie wierzyłam w to co słyszę. Jak można pytać 11-latka, czego boi się przy uprawianiu seksu, czy co skłoniłoby go, aby odbył stosunek. Obrzydliwe i skandaliczne. Nie wiem, kto za to odpowiada, czy szkoła, czy jakiś urzędnik, ale nie zostawię tego tak – mówi w rozmowie z portalem matka jednego z uczniów.

Dyrektorka placówki, w której prowadzono ankietę, przekazała, że ankieta została wstrzymana. – W końcu przyszła informacja z urzędu, aby przestać ją wykonywać. Pytania przeglądałyśmy wcześniej, i nie będę ukrywała, że nas zaniepokoiła ich treść. Ale polecenie jej wykonania przyszło z Urzędu Miejskiego. Jesteśmy młodymi dyrektorkami i chciałyśmy je uczciwie wykonać – przekazała dyrektor Katarzyna Ulatowska w rozmowie z portalem.