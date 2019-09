Próbował zabić żonę siekierą, przyznał się do winy

Do zbrodni doszło w środę wieczorem w Lisowie, niedaleko Radomia (woj. mazowieckie). 34-letni mężczyzna najpierw odprowadził kilkuletniego syna do sąsiadów, a następnie siekierą zaatakował ciężarną żonę. Mężczyzna jest zawodowym żołnierzem, jak relacjonują media, kobietę zaatakował tak, by ją zabić.

37-letnia kobieta wciąż walczy o życie, nienarodzonego dziecka nie udało się uratować.

Zarzuty i areszt tymczasowy

Wobec sprawcy zbrodni, sąd podjął na wniosek prokuratury decyzję o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu tymczasowego.

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa żony poprzez zadanie jej ciosów siekierą w okolice głowy i ramion oraz zarzut zabójstwa dziecka. 34-latkowi grozi dożywocie. Jak podaje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Łukasz Łapczyński, mężczyzna przyznał się do winy.

34-latek jest zawodowym żołnierzem, służył w 1. Brygadzie Pancernej w Wesołej. Wcześniej przebywał na misji w Afganistanie.