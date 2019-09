Kaczyński: Nasi poprzednicy mówili, że nasze propozycje to sen

Na początku spotkania w Wadowicach, prezes PiS wspominał pielgrzymki do Polski papieża Jana Pawła II.

Następnie Jarosław Kaczyński mówił o procesie odbudowywania Polski, który oparty na fundamencie wiary, rozpoczął się w 2015 roku. – Zaczęliśmy robić to, co nasi przeciwnicy stwierdzili, że jest niemożliwe. Nasi poprzednicy mówili, że nasze propozycje to sen, oszustwo. Okazało się zupełnie inaczej. Przeprowadziliśmy wielki, trudny program społeczny – mówił polityk.

– Polska była okradana, a my pokazaliśmy, że można tę kradzież powstrzymać. Dzięki temu zyskaliśmy dodatkowe środki dla budżetu i nasz wielki program społeczny 500 Plus został zrealizowany – dodał Kaczyński. – Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci mniejsi, otrzymali w tej kadencji wiele ułatwień. Wbrew temu co się opowiada – to nie jest zagrożone, a będzie nawet umocnione – tłumaczył dalej polityk.

Prezes PiS podkreślił także, że dzięki pracy rządu PiS zmniejszyły się różnice pomiędzy miastem a wsią. – To wielki sukces – dodał Kaczyński. – Chcemy zmniejszać różnice pomiędzy grupami społecznymi, ale także regionami – tłumaczył dalej prezes PiS.

