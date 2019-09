Koniec z wizami? Polska spełniła wymogi programu bezwizowego USA

Ogłoszenie oficjalnego zaproszenia dla naszego kraju do programu wizowego może nastąpić już 30 września, ponieważ właśnie wtedy w USA kończy się rok budżetowy.

– Zarówno wśród amerykańskich i polskich polityków oraz dyplomatów jest pewność, że nic się już nie zmieni. Nikt nie przewiduje, by we wrześniu liczba odmów wizowych była tak wysoka, że nagle przestaniemy spełniać wymagania – wskazuje związany z pewnym amerykańskim think-tankiem rozmówca Onetu.

Dziś prezydent Andrzej Duda ma spotkać się w Nowym Jorku z prezydentem Donaldem Trumpem przy okazji szczytu klimatycznego ONZ. Jak podkreśla Onet, podczas tych rozmów paść może więcej szczegółów dot. Visa Waiver Program.

– Po zaproszeniu danego kraju do programu bezwizowego prowadzona będzie procedura administracyjna, po zakończeniu której wizy przestają obowiązywać – tłumaczy źródło portalu w ambasadzie USA.

Według medialnych doniesień przystąpienie Polski do programu ruchu bezwizowego miał ogłosić Donald Trump podczas wizyty w Warszawie z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przywódca USA odwołał jednak wizytę z powodu zbliżającego się do Stanów huraganu, a do Polski przyleciał za niego wiceprezydent, Mike Pence.

Przystąpienie Polski do programu Visa Waiver oznacza, że obywatele Rzeczypospolitej będą mogli podróżować do USA w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni bez konieczności wcześniejszego uzyskania wizy. USA rozumiane są jako 50 stanów oraz Portoryko i Wyspy Dziewicze.

Do USA nie wjadą jednak obywatele, który podróżowali po 1 marca 2011 roku do krajów takich jak Korea Północna, Iran, Irak, Libia, Somalia, Sudan, Syria lub Jemen. Wyjątkiem są cele dyplomatyczne lub wojskowe.

Polacy, którzy są obywatelami powyższych państw, także nie wybiorą się za ocean.

Czytaj także:

Szczyt klimatyczny i spotkanie z Donaldem Trumpem. Rozpoczyna się wizyta prezydenta Dudy w USA