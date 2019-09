Ziemkiewicz: Lewica dostarcza ogromne dawki lolcontentu

W najnowszym odcinku "Polski na serio" Rafał Ziemkiewicz mówił o pewnym zaobserwowanym w ostatnim czasie zjawisku: splatformieniu PiS-u i spisowieniu Platformy Obywatelskiej. – Tak sięgam pamięcią, 4-5 lat wstecz i widzę to samo, tylko dokładnie na odwrót. Ta zamiana miejsc, której symbolem jest zamiana miejsc w rankingu zaufania do polityków. Wtedy Kaczyński jako szef PiS-u był najbardziej "znieufanym", obciachowym politykiem, który musiał się chować. Teraz okazało się, że Kaczyński jest wszędzie, chodzi uśmiechnięty, nigdzie nie musi się ukrywać – wskazywał publicysta. Zauważając schemat, że obecnie to lider PO musi się "chować", dodał że Kaczyński w kampanii wyborczej w 2015 roku wycofał się jednak skuteczniej niż Schetyna obecnie.

Zdaniem Ziemkiewicza, największe partie polityczne zamieniły się też retorykami. – Główny ton PO, tego obozu liberalno-lewicowego to było "obraził", "obraził ludzi", "jak można tak obrażać". Teraz PiS ma dokładnie ten sam przekaz – wskazywał. Publicysta podał jeszcze jeden przykład: "Premier Morawiecki mówi w ten weekend: przeciez PiS to znaczy pokój po angielsku. » Pieniądze, spokój, ciepła woda w kranie. Kaszpirowski, spójrzcie w te oczy, śpijcie, nic się nie dzieje, rządzimy«. A tamci, którzy do tej pory mówili "spokój", "ciepła woda w kranie" teraz jak oszołomy, latają po ulicach, » to wysadzimy w powietrze, wszystkich wyrzucimy, wsadzimy do więzienia»".

W programie publicysta tygodnika "Do Rzeczy" pochylił się też nad lewicą, która w jego ocenie dostarcza lolcontentu. Szczególnie docenił w tej materii eurodeputowaną Wiosny Sylwię Spurek. – Pani Spurek jest jednym z nielicznych jasnych punktów, gdzie ja wiem, że jak zajrzę na jej konto internetowe to zawsze jakiś lolcontent będzie. Taki game chancher, influencer – żartował.

– Wyobrażaliście sobie, że ktoś taki jak pani Spurek z tym przekazem może kiedykolwiek być kimś poważnym? Jak była zastępczynią pana Bodnara, to nikt o niej nie wiedział. Nie miała tej "trybuny" – mówił w dalszej części programu Ziemkiewicz. – Teraz oni wejdą do Sejmu. Wejdą, bo Czarzasty dostanie tych kilka mandatów i tam nawchodzi takich agregatów, że będziemy panią Joannę Scheuring-Wielgus wspominać jako normalność, konkret, fachowość i powagę – dodawał.