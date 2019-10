Jak zmarnować potencjał

Mówi jednak, że się tym nie przejmuje, bo są dla niej sprawy ważne i ważniejsze. – Straciłam także komercyjne kontrakty. Tylko że to nie ma znaczenia. Są priorytety – wyznała. Dodała też, że nie rozumie kolegów z branży, którzy milczą, gdy w kraju szaleją zło i dyktatura. – Prawdę mówiąc, ubolewam, że tak niewielu artystów u nas to robi [zabiera głos – przyp. red.], zwłaszcza kiedy na naszych oczach jedni ludzie zaczynają otwarcie dyskryminować drugich przy przyzwoleniu rządzących i mocno upolitycznionej instytucji Kościoła, nie wyobrażam sobie nie zabrać głosu. Bycie znanym aktorem czy muzykiem daje szanse dotarcia do ludzi. Choćby mój Instagram, który obserwuje ponad 300 tys. osób – przecież to miasto! Nie powiedzieć o czymś ważnym to straszne marnotrawstwo tego potencjału – przekonuje. Czasem zbyt dużo mówienia o czymś, o czym nie ma się bladego pojęcia, może być jeszcze większym marnotrawstwem potencjału. I dobrze, że są aktorzy, którzy to rozumieją.