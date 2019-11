Co czwarty Polak chce wyjechać za granicę za pracą. Najnowszy raport

Coraz więcej Polaków myśli o tym, by zmienić pracę. Ponad połowa z nas deklaruje także, że szuka nowego pracodawcy. Co czwarty Polak rozważa wyjazd za granicę - to wnioski z nowego badania "Monitora Rynku Pracy".