Tusk nie zaryzykuje starcia z Dudą

LOT otwiera nowe połączenie do Azji. Samolot do Sri Lanki wystartował

Po godzinie 14 w niedzielę 3 listopada, z Warszawy do Kolombo wystartowało pierwsze połączenie LOT-u do Sri Lanki. Będzie to regularny rejs sezonowy i siódme połączenie polskiego przewoźnika do Azji.