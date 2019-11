Wybuch gazu w Białce Tatrzańskiej. Są ranni

Do wybuchu gazu doszło po godz. 7 rano. W akcji ratunkowej bierze udział kilka zastępów straży pożarnej. "Gazeta Wyborcza" informuje, że do eksplozji doszło na nowo budowanej nitce gazociągu, tuż przy jednym z hoteli. Obecnie w Białce Tatrzańskiej trwa gazyfikacja tej miejscowości. Do wybuchu doszło prawdopodobnie w trakcie prowadzonych prac.

Z kolei "Tygodnik Podhalański" i Radio Kraków twierdzą, że eksplozja miała miejsca w kuchni hotelu. – Trzej pracownicy hotelu zostali ranni. Dwaj ciężko. Po jednego nich leci śmigłowiec ratunkowy. W sumie ewakuowaliśmy 20 osób – poinformował "TP" kpt Andrzej Król Łęgowski, rzecznik prasowy zakopiańskiej Straż Pożarnej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń strażaków, powodem był ulatniający się gaz.Na miejscu ma się pojawić nadzór budowlany.