Rośnie oglądalność Telewizji Polskiej. Duże wzrosty TVP Info i "Wiadomości"

Pierwsze miejsce wśród stacji newsowych w październiku należało do TVN24, którego średni dobowy udział wyniósł 4,71 proc., po wzroście względem analogicznego miesiąca rok wcześniej o 3,04 proc. Drugie miejsce zajęło TVP Info. Średni miesięczny wynik tego kanału wyniósł 3,99 proc. (po wzroście o 15,95 proc.) – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, udostępnionych portalowi Wirtualnemedia.pl przez Mediacom.

Trzecie miejsce zajął Polsat News. W ubiegłym miesiącu kanał miał 1,28 proc. udziału, po wzroście względem października 2018 roku o 23,43 proc. Na czwartej pozycji uplasował kanał TVP3 z udziałem na poziomie 0,99 proc. Jego wynik względem wzrósł o 10,89 proc.

Wśród widzów w grupie komercyjnej (16-49) na pozycji lidera wśród stacji informacyjnych w październiku znalazł się TVN24 z wynikiem 2,43 proc. Kanał zanotował jednak spadek o 7,69 proc. Z kolei na drugim miejscu umocniło się TVP Info (1,85 proc. udziału, wzrost aż o 45,68 proc.). W tym ujęciu trzeci był Polsat News (0,80 proc.; wzrost o 20,97 proc.).

Duży wzrost "Wiadomości" TVP

Z kolei liderem oglądalności wśród programów informacyjnych w październiku były „Fakty” emitowane w TVN i TVN24 BiS. Wszystkie dzienniki wzrosty oglądalności, ale najwięcej zyskały „Wiadomości” TVP.

„Fakty” TVN i TVN24 BiS w październiku oglądało średnio 3,11 mln widzów, co zapewniło tym stacjom 22,97 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, serwis zyskał 0,09 proc. widzów, czyli 3 tys. oglądających - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.

Drugie miejsce zajęły „Wiadomości” TVP1 i TVP Info. Widownia głównego serwisu informacyjnego TVP zwiększyła się najbardziej w zestawieniu – o 12,98 proc. (346 tys. osób) do 3,01 mln oglądających. W efekcie, udział „Wiadomości” w rynku wzrósł z 18,38 proc. do 20,86 proc. „Wiadomości” w TVP1 śledziło 2,37 mln widzów, a w TVP Info było to 647 tys. osób.