Prezydent przyjął dymisję rządu Mateusza Morawieckiego

W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość złożenia dymisji przez rząd. Prezydent dymisję przyjął. Jednocześnie Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu pełnienie obowiązków premiera do czasu powołania nowego rządu.

– Kończymy czteroletnią kadencję. Wśród tak wielu wyzwań udało nam się w tak krótkim czasie zrealizować tak wiele – powiedział Mateusz Morawiecki. Szef rządu podziękował ministrom za to, że mógł pracować wraz z nimi. Podziękował także byłej premier Beacie Szydło. Jak podkreślił, to wielka radość pracować wraz z ministrami jego rządu: – To była jednocześnie wielka przyjemność, bardzo dużo mogłem się również nauczyć.

– Z ogromnym podziękowaniem, wdzięcznością dla pana prezydenta, dla wszystkich ministrów, dla całego naszego zaplecza parlamentarnego chciałbym w tym momencie zgodnie z konstytucją, art. 162 ust. 1, złożyć dymisję Rady Ministrów, ale jednocześnie też z radością w związku z wykonaniem tak wielu działań, zadań, obowiązków, zobowiązań wobec Polaków – powiedział Mateusz Morawiecki.

Prezydent ma 14 dni na powołanie szefa rządu, ministrów oraz odebranie przysięgi od nowej Rady Ministrów, licząc od pierwszego posiedzenia nowego Sejmu.