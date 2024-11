Nawrocki do wymiany? Kaczyński stawia sprawę jasno

W mediach spekuluje się, że PiS bierze pod uwagę scenariusz wymiany swojego kandydata na prezydenta. Do sprawy odniósł się prezes partii. – Nie ma żadnego zamysłu odnoszącego się do zmiany kandydata – powiedział Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla telewizji wPolsce24.pl. Zdaniem prezesa PiS sugerowanie, że dojdzie do podmiany Nawrockiego, to "gra nieczysta, nieładna i ciągnąca się już od dłuższego czasu, która nic wspólnego z nami nie ma".

Jarosław Kaczyński podkreślił, że zawsze istnieje jakaś możliwość na zmianę, ale tylko jeśli stałaby się niespodziewana tragedia. – Oczywiście nie zakładamy tego, to są jakieś tam promilowe szanse na, nie daj Boże, jakieś nieszczęścia, w przeciwnym wypadku żadnej zmiany nie będzie – zadeklarował prezes PiS. Szef największej partii opozycyjnej podsumował, że zainteresowanie Karolem Nawrockim jest "ogromne, ogromne" i idzie "nadspodziewanie dobrze".

Nawrocki kandyduje z poparciem PiS

Swój start, jako kandydat obywatelski z poparciem PiS, prezes IPN Karol Nawrocki ogłosił w niedzielę w Krakowie. W piątek "Transparentność w życiu publicznym jest dla mnie najważniejsza. Dlatego z dniem zarządzenia przez marszałka Sejmu wyborów, natychmiast pójdę na urlop w IPN. O podobną decyzję apeluję do moich konkurentów" – napisał Nawrocki w serwisie X. Do wpisu prezes IPN, a jednocześnie obywatelski kandydat na prezydenta, dołączył nagranie.

– W życiu publicznym tak jak w sporcie trzeba grać fair play. Dlatego zdecydowałem, że gdy 8 stycznia marszałek Sejmu zarządzi wybory, od razu pójdę na urlop w Instytucie Pamięci Narodowej. Urlop do końca kampanii. Teraz czas na ruch fair play moich konkurentów. Dlatego liczę, że zarówno pan marszałek Sejmu, jak i pan prezydent Warszawy, zobowiążą się do urlopu. Ci partyjni kandydaci już na samym starcie mają przewagę. Przewagę finansowo i zaplecze – jako szef i wiceszef swojej partii. Uczciwość wobec Polaków na pierwszym miejscu. Dlatego 8 stycznia widzimy się na urlopie. Choć gwarantuję, że dla mnie będzie to najciężej przepracowany urlop w życiu – zapowiada Nawrocki.

