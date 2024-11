Trzaskowski kontra Hołownia w II turze? Miażdżący wynik

Gdyby Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia weszli do drugiej tury wyborów prezydenckich, który z kandydatów miałby większe szanse, by zostać prezydentem? Taki wariant sprawdziła pracownia Opinia24 w sondażu przeprowadzonym na zlecenie Radia ZET. Wyniki okazują się jednoznaczne.

Trzaskowski czy Hołownia? Kto z większą szansą na zwycięstwo w drugiej turze

"Symulacja starcia obu polityków w drugiej turze wyborów prezydenckich nie pozostawia wątpliwości – wygrywa Rafał Trzaskowski z wynikiem 62 proc." – czytamy.

Chęć oddania głosu za rywala z Polski 2050 Szymona Hołownię zadeklarowało zaledwie 28 proc. wyborców.

10 proc. osób biorących udział w badaniu nie potrafiło dokonać wyboru spośród obu kandydatów.

Kandydat KO kontra kandydat "niezależny"

Przypomnijmy, że o wyborze obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego na kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta wszystkie ugrupowania wchodzące w skład tego sojuszu zdecydowały w prawyborach. Decyzja w tej sprawie została ogłoszona w ubiegły weekend. I tak, Trzaskowski uzyskał w prawyborach aż 74,75 proc. głosów, a jego konkurent minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski – 25,25 proc.

Wcześniej, bo 13 listopada, swój start w wyborach prezydenckich w 2025 ogłosił Szymon Hołownia. – Zdecydowałem, że chce być niezależnym kandydatem na prezydenta, bo chce być niezależnym prezydentem – powiedział na początku swojego wystąpienia.

Lider Polski 2050 stwierdził, że Polacy zasługują na silniejszą gospodarkę, rozsądne bezpieczeństwo oraz dumę z pozycji, jaką Polska zajmuje dziś w Europie i na świecie. Szymon Hołownia podkreślił, że na stanowisku prezydenta powinna znaleźć się osoba, która potrafi zaprosić zarówno wyborców PiS, jak i Platformy do wspólnej pracy, a polityków zmobilizować do działania. – Tylko taka osoba będzie miała szansę połączyć ludzi, którzy inaczej by się nie spotkali. Bo podzielona i popękana Polska staje się łatwym celem dla Rosji – uznał.

Oprócz tych dwóch kandydatów do walki o najwyższy urząd w państwie staną również popierany przez PiS Karol Nawrocki, jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen oraz poseł Wolnych Republikanów Marek Jakubiak.

