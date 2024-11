Współpracownica Trzaskowskiego szarpała dziewczynę? "Strach nie wróci"

Wioletta Paprocka-Ślusarska to jedna z najbliższych osób prezydenta Warszawy. Była szefową sztabu KO w wyborach parlamentarnych z jesieni 2023 r. Wiele wskazuje na to, że będzie też szefową kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Paprocka-Ślusarka towarzyszy politykowi PO w czasie jego objazdu po kraju.

W czwartek kandydat KO na prezydenta RP odwiedził świetlicę w Koziej Woli w powiecie koneckim, gdzie spotkał się z Kołami Gospodyń Wiejskich. W sieci pojawiło się nagranie, na którym Trzaskowski śpiewa razem z paniami z KGW. "Tata, pianista, uparcie twierdził, że nie mam talentu do muzyki. Koła gospodyń wiejskich w Koziej Woli były bardziej wyrozumiałe. I choćby za to należą się serdeczne podziękowania" – tak polityk skomentował wideo.

Współpracownica Trzaskowskiego szarpała kobietę?

W tle internauci dostrzegli jednak niepokojące zachowania Wioletty Paprockiej-Ślusarskiej. Z wyraźnym zniecierpliwieniem próbuje pociągnąć za rękę młodą dziewczynę, z którą prowadzi dyskusję. Wydaje się, że szarpana kobieta w końcu odchodzi na bok. Pojawiły się spekulacje, że współpracownica Trzaskowskiego chciała na siłę przyciągnąć kobietę bliżej polityka po to, aby ta znalazła się w oku kamery. "Pani Wiolu Paprocka, nie wstyd Pani tak nachalnie nagabywać nieznane Pani osoby do robienia tła Pani szefowi? Naprawdę są granice... widocznie nie dla was. I tyle z tej waszej "spontaniczności'" – skomentował poseł PiS Sebastian Kaleta.

Ślusarska-Paprocka szybko odpowiedziała na zarzuty. Zwróciła się bezpośrednio do Kalety: "Nie oceniaj proszę wszystkich swoją miarą. Pani chciała stanąć z koleżankami obok, ale bała się że ją pracodawca zobaczy. A mi się wydawało, że te czasy podziału to się już zakończyły 15.X. Widać, że domkniemy je wygrywając wybory prezydenckie. I strach nie wróci"

"Nie mnie oceniać motywu kogokolwiek kto chce lub nie chce z kandydatem się fotografować. Tylko, że Pani po prostu tę kobietę zaczęła szarpać, wywierała niewyobrażalną presję, nagabywała. Naprawdę nie rozumie Pani, że tak się nie powinno robić? Teraz się jeszcze Pani nią zasłania" – odparł parlamentarzysta.

