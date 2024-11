Trzaskowski za wolnością? Jaki podał przykład, który to podważa

Patryk Jaki potwierdził, że wejdzie w skład sztabu wyborczego popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.

Europoseł był w piątek gościem Marcina Fijołka w Polsat News. Kilka pytań dotyczyło pretendentów do prezydentury z dwóch największych obozów politycznych skupionych wokół PO i PiS.

Jaki: Nasze zadanie to pokazywać prawdę o Trzaskowskim

– To nasze zadanie, aby pokazać ludziom, jaka jest prawda o tym człowieku – pytany o Rafała Trzaskowskiego. – On próbuje pokazać, że jest takim człowiekiem innym niż jest. To radykał lewicowy, który wydał niemałe pieniądze, żeby ściągać krzyże w Warszawie, tworzy jakieś muzeum queer czy staje na czele jakichś genderowych marszów – powiedział Jaki.

– To, co PO, jego partia, zrobiła ostatnio w Parlamencie Europejskim, popierając program radykalizacji Zielonego Ładu, już wpływa na nasze kieszenie. Mamy w tej chwili najdroższy prąd w Europie i nasze firmy przestają być konkurencyjne – podkreślił.

Charakterystyczny przykład

– Jeżeli Rafał Trzaskowski mówi, że jest zwolennikiem wolności, a ich rząd wprowadza ustawę o mowie nienawiści, która jest typowym przykładem tego, jak reglamentować wolność, to to jest kolejna rzecz, którą trzeba będzie pokazać – podał przykład.

Europoseł PiS wyraził opinię, że Nawrocki jest "osobą, która reprezentuje większościowe poglądy Polaków". Wyraził też przekonanie, że większość głosujących nie poprze "szaleństwa", które reprezentować ma Trzaskowski.

Kandydaci na prezydenta

Wybory odbędą się w maju 2025 roku. Jako pierwsza swojego kandydata wskazała Konfederacja. Sławomir Mentzen od wielu tygodni prezentuje swój program na przed kampanijnych spotkaniach z wyborcami. Zapewnił m.in., że jako prezydent nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki.

Start w wyborach ogłosili również poseł Marek Jakubiak oraz Szymon Hołownia z Polski 2050 który twierdzi, że jest "kandydatem niezależnym". W reakcji na te słowa Mentzen wyzwał marszałka Sejmu na debatę, ale ten odmówił.

Koalicja Obywatelska wyłoniła kandydata w drodze prawyborów. W głosowaniu członków PO i pozostałych ugrupowań współtworzących KO 22 listopada Rafał Trzaskowski dostał 74 proc. głosów, a Radosław Sikorski 25 proc.

Prawo i Sprawiedliwość o swojej decyzji poinformowało 24 listopada podczas konwencji w Krakowie. Karol Nawrocki został zaprezentowany jako "kandydat obywatelski". W trakcie swojego wystąpienia zapewnił, że jest gotowy reprezentować wszystkich Polaków. Zapowiedział, że w ramach kampanii zamierza objechać wszystkie powiaty w Polsce.

