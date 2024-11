Klimatyści próbują blokować Wisłostradę. Ponowiony apel do Trzaskowskiego

Od poniedziałku "aktywiści klimatyczni" Ostatniego Pokolenia próbują zablokować warszawską Wisłostradę. Na swoich kanałach społecznościowych wygrażają, że "to początek kilku tygodni blokad".

Radni potępiają "protest" klimatystów na Wisłostradzie

Wiceprzewodniczący Rady Warszawy, szef warszawskiej Nowoczesnej Sławomir Potapowicz powiedział, że każdy ma prawo protestować, ale powinny być granice protestów, aby nie stwarzać niepokojów społecznych i przeszkód dla innych ludzi. W jego ocenie swoje poparcie w zakresie tempa zmian związanych z "kryzysem klimatycznym" można wyrażać w inny sposób.

Potapowicz powiedział, że bardzo krytycznie podchodzi do działań Ostatniego Pokolenia. Zwrócił uwagę, że prezydent Trzaskowski i warszawska KO wykonują wiele inicjatyw proekologicznych, m.in. z zakresie zwalczania smogu. – W związku z tym dziwi mnie to, że ci młodzi ludzie, w sposób szczególny, tak niepokoją mieszkańców Warszawy, uniemożliwiając im dojazd do pracy, czy też normalne funkcjonowanie i poruszanie się po stołecznych drogach — powiedział Potapowicz.

Radny PiS apeluje do Trzaskowskiego

Radny PiS Tomasz Herbich stwierdził, że takie formy protestów są niedopuszczalne. Powinny spotkać się z kategoryczną odpowiedzią i zostać wyeliminowane, ponieważ bezpośrednio uderzają w mieszkańców Warszawy i okolic.

Reprezentant PiS powiedział, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powinien natychmiast zakończyć jakąkolwiek współpracę z Ostatnim Pokoleniem. Podkreślił, że chodzi zarówno o jej finansowanie z kieszeni podatników, jeśli takie jest, jak i o korzystanie przez tych ludzi z zasobów lokalowych miasta. Takie apele były już w przeszłości kierowane do włodarza stolicy ze środowisk PiS i Konfederacji.

Postulaty Ostatniego Pokolenia

Działacze organizacji Ostatnie Pokolenie chcą skokowego zwiększenia inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100 proc. środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025 roku.

Domagają się również wprowadzenia ogólnokrajowego biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny i jednolitego systemu honorowania biletów.

Czytaj też:

Klimatyści zablokowali Wisłostradę. Mężczyzna wiózł żonę do szpitalaCzytaj też:

Konfederacja zawiadamia prokuraturę i apeluje do Trzaskowskiego. Chodzi o klimatystów