Sejm: Znamy skład prezydium

Ryszard Terlecki (PiS), Małgorzata Gosiewska (PiS), Małgorzata Kidawa-Błońska (KO), Piotr Zgorzelski (PSL-KP), Włodzimierz Czarzasty (Lewica) – oto skład prezydium Sejmu. Za kandydaturą Terleckiego opowiedziało się 299 posłów, 129 się wstrzymało, 19 było przeciw. Za kandydaturą Gosiewskiej opowiedziało się 435 posłów, 7 się wstrzymało, 10 było przeciw. Za kandydaturą Kidawy-Błońskiej opowiedziało się 411 posłów, 20 się wstrzymało, 12 było przeciw. Za kandydaturą Czarzastego opowiedziało się 384 posłów, 7 się wstrzymało, 22 było przeciw. Za kandydaturą Zgorzelskiego opowiedziało się 422 posłów, 18 się wstrzymało, 10 było przeciw.

Wcześniej posłowie na marszałka Sejmu wybrali Elżbietę Witek. Za jej kandydaturą głosowali jednak nie tylko posłowie Zjednoczonej Prawicy, ale także Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przeciwko kandydaturze Elżbiety Witek opowiedziała się natomiast Konfederacja.

Elżbieta Witek została wybrana na marszałka Sejmu IX kadencji 314 głosami. Przeciwko głosowało koło Konfederacji, czyli 11 posłów. Od głosu wstrzymało się 134 parlamentarzystów. – Jestem ogromnie zaszczycona, bo patrząc na tablicę z wynikami głosowań, widzę, że głosowali na mnie państwo spoza mojego klubu. Bardzo za to dziękuję. To jest dla mnie ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie i zobowiązanie. Każdego z państwa i w tej kadencji, i w poprzednich, zawsze darzyłam olbrzymim szacunkiem, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas jest różny, ale są sprawy, które powinny nas łączyć. Jako marszałek Sejmu będę robiła wszystko, aby każdy z państwa znalazł u mnie wsparcie, kiedy będziecie tego wsparcia potrzebowali. Zgodnie z Regulaminem Sejmu moje drzwi do gabinetu będą dla państwa otwarte. (...) Nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać. Z każdej sytuacji są co najmniej dwa wyjścia. Będziemy szukali tego najlepszego – mówiła po głosowaniu marszałek Sejmu Elżbieta Witek.