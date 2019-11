Koniec problemu ze ściekami w Warszawie?

"Dobra wiadomość – właśnie zakończyliśmy próby szczelności kolektorów pod dnem Wisły, a układ przesyłowy pomyślnie przeszedł próby ciśnieniowe. MPWiK jest już gotowe do uruchomienia naprawionego przesyłu, co osobiście dziś sprawdziłem" – podał Trzaskowski na Twitterze.

Naprawa kolektora oznacza, że ścieki zostaną skierowane do tunelu w ciągu kilku dni. Jak podał prezydent stolicy, konkretny termin zostanie ustalony jutro.

Przypomnijmy, 27 sierpnia w Warszawie zepsuły się kolektory odprowadzające ścieki do oczyszczalni "Czajka". Nieczystości zaczęto zrzucać do Wisły. Żeby ograniczyć zanieczyszczenie rzeki, wojsko wybudowało most pontonowy, po którym ułożono tymczasowy rurociąg ściekowy.