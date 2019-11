Prezydent powołał rząd

Piotr Gliński został powołany na wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Jarosław Gowin został powołany na wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jacka Sasina powołano na wicepremiera, ministra aktywów państwowych. Andrzej Adamczyk został ministrem infrastruktury. Jana Krzysztofa Ardanowskiego powołano na ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Tekę ministra obrony narodowej objął Mariusz Błaszczak. MSZ będzie kierował Jacek Czaputowicz. Jadwigę Emilewicz powołano na ministra rozwoju. Marek Gróbarczyk został powołany na ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Tekę ministra funduszy i polityki regionalnej objęła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Mariusz Kamiński został powołany na szefa MSWiA oraz ministra-członka Rady Ministrów. Nowym ministrem finansów został Tadeusz Kościński. Michał Kurtyka objął resort klimatu. Marlena Maląg objęła tekę ministra rodziny, pracy i polityk społecznej. Dariusz Piontkowski pozostał na stanowisku ministra edukacji narodowej. Ministrem zdrowia został Łukasz Szumowski. Tekę ministra cyfryzacji objął Marek Zagórski. Zbigniew Ziobro został powołany na funkcję ministra sprawiedliwości. Michał Dworczyk, Łukasz Schreiber, Michał Woś oraz Konrad Szymański zostali powołani na stanowisko ministra-członka Rady Ministrów.

– W większości przypadków jesteście państwo tymi, którzy sprawdzili się już w służbie dla Rzeczpospolitej, w służbie dla współobywateli, dla naszego społeczeństwa i dla polskiego państwa. Ogromnie za to dziękuję i wiem, że nie jest to łatwe, wiem, że nie jest to praca od przysłowiowej godz. 8 do godz. 16, to jest praca w nielimitowanym zakresie godzin, czasem praca przez całe noce, trudno ją w ogóle oszacować – powiedział prezydent Andrzej Duda.

– Odwaga, determinacja i przywiązanie do Ojczyzny to wartości, których najbardziej potrzebujemy przy naprawie Rzeczypospolitej, przy poprawie losu naszych rodaków – powiedział premier Mateusz Morawiecki. – Naszym "celem celów" jest uczynienie z Polski najlepszego kraju do życia w Europie, kraju, do którego wrócą ci, którzy wyemigrowali – dodał szef rządu.

Na wtorek 19 listopada zaplanowano expose premiera Mateusza Morawieckiego i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu.