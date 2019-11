Zmierzch liderów

Zauważył już Machiavelli, że ludzie, jeśli nie zmuszą ich do tego niezwykłe okoliczności, wybierają zazwyczaj głupszych od siebie, a jeśli nawet w ekstremalnej sytuacji zdecydują się na lepszego, to bezustannie rzucają mu kłody pod nogi, a gdy w końcu ich uratuje, uciekają się do ostracyzmu (na wygnaniu kończą zwycięzcy spod Maratonu i Salaminy – Miltiades i Temistokles) albo załatwiają to za pomocą kartki wyborczej (Churchill nazajutrz po zwycięskiej wojnie!).