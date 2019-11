Zatrzymania na Podkarpaciu. Chodzi o agencje towarzyskie

Zatrzymanie to efekt śledztwa dotyczącego Daniela Ś., byłego naczelnika CBŚP w Rzeszowie. To on miał m.in. odpowiadać za parasol ochronny, który mieli roztaczać oficerowie rzeszowskiego CBŚP nad agencjami towarzyskimi w regionie prowadzonymi przez dwóch Ukraińców.

W 2016 roku agenci ABW zatrzymali ówczesnego szefa rzeszowskiego CBŚP oraz naczelnika jednego z wydziałów. Mężczyźni usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień i przyjmowania łapówek. Mieli ochraniać interesy zorganizowanej grupy sprowadzającej do Polski prostytutki z Ukrainy i prowadzącej agencje towarzyskie. W ręce funkcjonariuszy wpadli też wtedy dwaj szefowie agencji - Żenia i Aleksander R.