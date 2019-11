Makabryczna zbrodnia w Łubienicach. Syn porwał i prawdopodobnie zabił ojca

W poniedziałek zatrzymano 27-latka i znaleziono ciało jego ojca. 27-latek został zatrzymany w Jędrejowie.

Cała sprawa zaczęła się w sobotę. 27-letni mieszkaniec gminy Łubnice w powiecie staszowskim miał wrócić do domu i zaatakować swoją babcię. Potem, gdy do domu wrócił ojciec, miał go pobić i siłą zaciągnąć do samochodu. Kobieta uciekła do sąsiadów i zawiadomiła policję. Jak informuje portal Interia, 27-latek tego samego dnia uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Morawicy. Ojciec i syn wyjechali z domu białym fordem na staszowskich numerach rejestracyjnych. Od soboty mężczyźni byli poszukiwani przez policję.

W poniedziałek odnaleziono 27-latka. Jak poinformował Wirtualną Polskę nadkom. Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji, policja zatrzymała go w Jędrzejowie. Nie stawiał też oporu. Kilka godzin później odnaleziono ciało 51-latka. Według portalu Onet porzucono je w zagajniku leśnym w gminie Kije w powiecie pińczowskim.

Wcześniej znaleziono auto. Ślady pozostawione w samochodzie bada policja.