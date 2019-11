"Bardzo mocny remont". Budka o koniecznych zmianach w PO

– Zakładam taką możliwość [kandydowania na przewodniczącego PO - red.]. Natomiast w tej chwili jesteśmy na etapie wyłonienia kandydata na prezydenta – mówił Borys Budka w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.

Polityk dodał, że decyzję o tym kto będzie kandydatem czy kandydatką na prezydenta będzie podejmować formalnie konwencja krajowa, która odbędzie się 14 grudnia. – W piątek ma być zarząd krajowy, który ten szczegółowy kalendarz dostosuje do tego czy będzie dwoje kandydatów, czy jedna kandydatka– mówił Budka.

– Pomysł prawyborów to był pomysł Grzegorza Schetyny, poparty przez większość członków. Po przedstawieniu zmiany tej formuły, czyli zmiany formuły nominacyjnej, cały zarząd krajowy poparł ten pomysł, tyle, że było zastrzeżenie, że będą inni kandydaci – dodał poseł PO.

Polityk podkreślił, że jego partia musi przejść poważne zmiany i odnaleźć nową tożsamość. –Platforma Obywatelska jeśli chce zwyciężać w wyborach, to musi przejść już nie tylko swego rodzaju katharsis, ale taką gruntowną zmianę. To nie może być lifting, to musi być bardzo mocny remont. Począwszy od kwestii organizacyjnych, a skończywszy na nowej tożsamości PO – ocenił Budka.

