Koalicja Obywatelska wybrała nowego szefa klubu

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentu nowej kadencji. Dla wielu partii była to także okazja do wyłonienia nowych władz klubów poselskich, senackich i parlamentarnych.

Borys Budka zastąpi na stanowisku szefa klubu parlamentarnego PO-KO Sławomira Neumanna, który zrezygnował z tej funkcji w atmosferze skandalu. Wszystko przez taśmy z jego kontrowersyjnymi i wulgarnymi wypowiedziami, które opublikowała Telewizja Polska.