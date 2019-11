Niepokojący raport OBWE. Chrześcijanie coraz częstszymi ofiarami przestępstw ze względu na wiarę

Dane zawarte w raporcie prowadzą do wniosku, że w 2018 roku liczba zdarzeń uznanych za przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan wzrosła niemal o 20% w porównaniu z rokiem 2017. W 2017 r. było 485 takich przypadków, a w 2018 – 592. Zdecydowania większość z nich – 447 zdarzeń – to przypadki wandalizmu, niszczenia mienia i obiektów kultu. Doszło też do 100 aktów przemocy fizycznej i 37 gróźb karalnych. W Polsce miało miejsce 39 tego typu zdarzeń. Przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan w Polsce zgłosił Instytut Ordo Iuris (26 uznanych zgłoszeń), a także Stolica Apostolska (2 uznane zgłoszenia), Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians z Austrii (8 uznanych zgłoszeń) oraz wspólnota Świadków Jehowy (3 uznane zgłoszenia).

Instytut Ordo Iuris już piąty raz uczestniczył w procesie monitorowania i raportowania przestępstw z nienawiści, zgłaszając incydenty noszące znamiona przestępstw na tle religijnym względem chrześcijan w Polsce. Specjalnie powołane do tego celu Centrum Wolności Religijnej w 2019 r. zgromadziło najwyższą dotychczas liczbę antychrześcijańskich i antykatolickich zdarzeń, do których doszło w Polsce.

Doroczny raport OBWE powstaje na podstawie danych zbieranych spośród państw członkowskich, składanych niezależnie przez poszczególne państwa, w tym z uwzględnieniem policyjnych statystyk, jak również danych gromadzonych przez organizacje społeczne oraz osoby fizyczne. W roku 2018 w procesie raportowania uczestniczyło 41 państw, w tym oficjalne statystyki policyjne pochodziły z 25 krajów a opisy poszczególnych zdarzeń zgłoszone zostały przez 178 organizacji pozarządowych.

Raportowane przypadki dotyczą sytuacji, w której dochodzi do popełnienia czynów uznawanych w danym państwie za przestępstwo, których motywacją była nienawiść czy uprzedzenie ze względu na określoną cechę ofiary. Instytut Ordo Iuris dorocznie monitoruje i zgłasza przypadki przestępstw na tle religijnym, których ofiarami są chrześcijanie w Polsce. Podobne akty wypełniające znamiona przestępstwa wobec chrześcijan zgłoszone zostały przez 10 innych państw, m.in. Francję, Niemcy, Irlandię, Wielką Brytanię czy Ukrainę. Natomiast wszystkie raportowane przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan dotyczyły aż 30 krajów, w tym również Szwajcarii, Austrii, Słowenii, Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, Włoch.

„Niestety, jak wynika z dotychczasowych raportów, skala przestępstw z nienawiści na tle religijnym wzrasta, nie tylko w Europie, ale również w Polsce. Jedynym sposobem by tę niepokojącą tendencję odwrócić jest reagowanie na łamanie prawa oraz domaganie się od organów ścigania skutecznej ochrony wolności religijnej. Największym sprzymierzeńcem sprawców wszelkich przestępstw jest poczucie bezkarności” – mówi Karina Walinowicz, dyrektor Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris.