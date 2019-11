Wpadka Balcerowicza na Twitterze. Internauci bezlitośni

Leszek Balcerowicz nie popisał się wiedzą geograficzną. Kojarzony z PO i Nowoczesną ekonomista zamieścił wpis na Twitterze, zaliczając pewną zabawną wpadkę.

"Istnieje tylko jedno państwo – Hongkong, który startując z podobnego poziomu dochodu na mieszkańca co my, w ciągu ćwierćwiecza nadrobił dystans dzielący go od Zachodu, inwestując równie mało co nasz kraj..." – stwierdził w swoim poście Balcerowicz. Kłopot w tym, że Hongkong nie jest państwem. To specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej.

Internauci szybko zauważyli gafę profesora.