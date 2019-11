Sikorski zaskoczony decyzją Morawieckiego. "Pożałuje jej"

Sikorski był gościem TVN24, gdzie komentował skład nowego rządu Zjednoczonej Prawicy. Jak zauważył, premierowi zabrakło "werwy". – Panowie wpadli w taką nowomowę. Wydają się tacy zmęczeni sami sobą – powiedział, odnosząc się do wspólnej konferencji prasowej Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego.

Eurodeputowany PO przyznał, że zdziwiła go decyzja Morawieckiego o utworzeniu pionu europejskiego w strukturze Kancelarii Premiera. – To fatalna decyzja, której premier pożałuje. To jest wprowadzanie brytyjskiego modelu zarządzania wszystkim przez premiera – ocenił Sikorski. Jak dodał, za tym krokiem może się kryć chęć kontrolowania pozostałych ministerstw, a Konrad Szymański, który ma pokierować nowo utworzonym działem europejskim, nie będzie miał "odpowiedniej siły przebicia".

Sikorskiemu nie spodobała się także decyzja o stworzeniu nowego Ministerstwa Nadzoru Właścicielskiego, którym będzie zarządzał Jacek Sasin. – To jest jakaś rozgrywka personalna w ramach tej patologii kapitalizmu politycznego, jaką mamy – przekonywał polityk.