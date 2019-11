Kto będzie nowym ministrem sportu? Premier: Dziś nie mogę tego ujawnić

– To jest jedyne ministerstwo, które jeszcze - nazwijmy to, ze względów osobistych, każdy ma prawo do podejmowania pewnych decyzji w pewnych uzgodnieniach... Jeszcze dzisiaj tego szefa resortu nie mogę tutaj ujawnić – mówił na piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do wakatu w ministerstwie sportu.





W czwartek w Katowicach Rada Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej zatwierdziła wybór Witolda Bańki na szefa organizacji. Jego kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku.

Bańka był ministrem sportu od 2015 roku. Zainicjował wiele programów zmierzających do upowszechnienia sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz dofinansowujących treningi uzdolnionych zawodników do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Od lat działa na rzecz zwalczania dopingu w sporcie.