Morawiecki ws. Zielonego Ładu: Z kłamstwami trzeba walczyć

Mateusz Morawiecki zarzeka się, że jako premier nie podpisał się pod Zielonym Ładem. Polityk obiecał skrzynkę wina dla osoby, która znajdzie jego podpis pod dokumentem. – Obiecuję każdemu, kto znajdzie mój podpis pod Zielonym Ładem skrzynkę dobrego, dolnośląskiego polskiego białego wina, lub lubuskiego, jest wiele wspaniałych polskich winnic także na Podkarpaciu. Kupuję tę skrzynkę każdemu, kto taki mój podpis, mojego rządu, pokaże – mówi Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

W poniedziałek Rafał Trzaskowski stwierdził, że Mateusz Morawiecki jako premier zgodził się na Zielony Ład. Mateusz Morawiecki ripostował że prezydent Warszawy okłamuje swych wyborców, gdyż pod Zielonym Ładem nie ma żadnego jego podpisu. "Wstajesz rano i co robisz? Ja najczęściej idę zrobić żonie i sobie kawę. A co robi Pan Rafał? KŁAMIE Problem pana Rafała polega na tym, że mojego podpisu ws. Zielonego Ładu nigdzie nie ma" – stwierdził były premier.

Morawiecki: Z kłamstwami trzeba walczyć

W najnowszym wpisie Mateusz Morawiecki podkreśla, że należy walczyć z kłamstwami na temat Zielonego Ładu. "Rząd PiS protestował, blokował, chciał zmian w Zielonym Ładzie, opóźnienia jego wprowadzenia, usunięcia szkodliwych dla polskiej gospodarki i rolników zapisów tam, gdzie to tylko możliwe" – wskazuje były premier. Jako dowód podaje konkluzję Rady Europejskiej z 12 grudnia 2019 roku. "Wywalczyłem zapis, że "jedno państwo nie może zobowiązać się do realizacji tego celu" <neutralności klimatycznej>. Chodzi oczywiście o Polskę" – zaznacza.

Jednocześnie Mateusz Morawiecki wskazał, że zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Donald Tusk dążyli do przyspieszenia wdrożenia Zielonego Ładu. "Zarówno pan Trzaskowski, jak i Donald Tusk oraz cały rząd KO nadal robią wszystko, by zrealizować ten cel – nie licząc się z kosztami dla Polaków i gospodarki Polski. To szaleństwo musi się skończyć! Rząd, który je popiera działa na szkodę bezpieczeństwa naszego kraju i jego przyszłości. STOP ZIELONEMU ŁADOWI" – podkreśla były premier.

twitterCzytaj też:

Wassermann: Morawiecki nigdy nie zgodził się na Zielony Ład w obecnym kształcieCzytaj też:

"Jednak nie taki zielony". Morawiecki publikuje nagranie z Trzaskowskim