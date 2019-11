PO wybiera kandydata. Jaśkowiak: Ja naprawdę chcę być prezydentem

Politycy Platformy Obywatelskiej od kilku tygodni informowali o prawyborach, które miały wyłonić kandydata na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Kandydaci mogli zostać zgłoszeni do 19 listopada i do 20 listopada wydawało się, że w prawyborach udział weźmie... tylko poseł PO Małgorzata Kidawa-Błońska. Jednak 20 listopada, w rozmowie z Polsat News lider PO Grzegorz Schetyna poinformował, że do partii wpłynęła też druga kandydatura. Schetyna początkowo nie podał jednak nazwiska kandydata. – Oferta personalna została zgłoszona wczoraj wieczorem, w zamkniętej kopercie. Nie wiem, czyje nazwisko jest w środku – tłumaczył "Wydarzeniom" Polsat News Schetyna.

Niedługo później prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił, że to on jest drugim kandydatem w prawyborach PO. W związku z nagłym pojawieniem się jego kandydatury, media spekulowały, że polityk zgodził się wziąć udział w wyborach (za namową Grzegorza Schetyny), tylko po to, aby prawybory się odbyły.

O sprawę prezydenta Poznania zapytał w TOK FM dziennikarz Jacek Żakowski. – Ja naprawdę chcę być prezydentem i uważam, że mam bardzo duże szanse z prezydentem Andrzej Dudą – zapewniał Jaśkowiak. Polityk przyznał następnie, że trudniejsze niż walka z Andrzejem Dudą, może być starcie z Kidawą-Błońską w prawyborach.

Dzisiaj zarząd Platformy ma zatwierdzić kandydatów w prawyborach prezydenckich.

Dwa tygodnie temu rzecznik PO Jan Grabiec poinformował, że nominacji kandydata na prezydenta Platformy dokonają w głosowaniu uczestnicy Konwencji Krajowej PO, która zbierze się 14 grudnia. – Ta nominacja ma zostać dokonana przez konwencję krajową, która odbędzie się 14 grudnia i kandydat zostanie wskazany w trybie wyboru członków konwencji krajowej. To około 1000 delegatów reprezentujących wszystkich członków PO – wyjaśniał rzecznik PO Jan Grabiec.