Karczewski staje w obronie marszałek Sejmu. "Argument o tym, że ktoś anuluje głosowanie..."

Sasin broni marszałek Sejmu: Widziałem las rąk wśród posłów opozycji

– Nie działała część urządzeń do głosowania. Liczni posłowie zgłaszali trudności w głosowaniu. Sam widziałem las rąk wśród posłów Koalicji Obywatelskiej, opozycji, kiedy pani marszałek pytała, czy działa, komu nie działa to urządzenie do...