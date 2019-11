Wyższy wiek emerytalny? Ten sondaż nie pozostawia złudzeń

Z badań SW Research jasno wynika, że Polacy nie życzą sobie podwyższania wieku emerytalnego (o tym temacie zrobiło się ponownie głośno całkiem niedawno po słowach senatora PO Bogdana Zdrojewskiego, który przyznał, że wiek należy podnieść).

Jedynie 16,6 proc. badanych zgadza się na wyższy wiek emerytalny. Aż 51,2 proc. Polaków uważa natomiast, że wiek emerytalny należy zachować na obecnym poziomie. Co ciekawe aż 22,6 proc. respondentów stwierdziło, że wiek emerytalny należy jeszcze obniżyć.

Zdania na ten temat nie ma 9,6 proc. ankietowanych.

Zmienny wiek emerytalny

Przypomnijmy, że w 2012 roku rząd PO-PSL zrównał wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn podnosząc go do 67 lat. Miał on jednak być podnoszony stopniowo - w przypadku mężczyzn do 2020 roku, a w przypadku kobiet do 2040.

Następnie w 2016 roku Sejm przyjął projekt prezydenta Andrzeja Dudy, który przewidywał obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ustawę poparło 262 posłów, przeciwko było 149, a wstrzymało się 19.

– Chcę to powiedzieć Polkom i Polakom: dotrzymaliśmy słowa. Dotrzymał słowa prezydent Duda, PiS i dotrzymał słowa rząd. Przywracamy sprawiedliwość społeczną polskim obywatelom, ale też dotrzymaliśmy słowa, które daliśmy w kampanii, mówiąc o tym, że będziemy wspierać polskie rodziny– mówiła w Sejmie ówczesna premier Szydło.