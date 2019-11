Wychować akcyzą

Podatek akcyzowy jest szczególny. Zapewnia polskiemu budżetowi bardzo znaczące wpływy na poziomie ok. 70 mld zł, a jego funkcja jest oficjalnie dwojaka. Po pierwsze – jest nakładany na niektóre produkty niezbędne do funkcjonowania państwa i obywateli po to właśnie, aby wpływy z niego były względnie pewne. Tak jest z akcyzą na paliwa czy prąd. Po drugie – jest stosowany w przypadku produktów, które są uznawane za potencjalnie szkodliwe, ale o których wiadomo, że będą się i tak cieszyć niesłabnącym powodzeniem. Tak jest z alkoholem czy wyrobami tytoniowymi. Ten drugi przypadek to klasyczny przykład fiskalnej hipokryzji, politycy bowiem oficjalnie głoszą, że nakładając lub podwyższając akcyzę w takich wypadkach, mają na uwadze dobro obywateli – ale jednocześnie liczą na jak największe wpływy.