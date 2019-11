Stanowczy wpis Beaty Szydło. Chodzi o wiek emerytalny

Bartosz Marczuk, były wiceminister rodziny, a obecnie wiceszef PFR, stwierdził wczoraj wprost, że Polaków czekają bardzo niskie emerytury. "Pasy zapięte? Kto ma słabe nerwy niech nie czyta. Oficjalny szacunek wysokości emerytur w przyszłości jaki dostałem z @zus_pl Teraz dostajemy 53,8% ostatniej pensji (ok. 2,2 tys.zł). W 2045 będzie 32%, w 2060-24, 9%, a 2080-23, 1%. To będzie ok.1 tys. zł na mc (na dzisiejsze pieniądze)" – napisał Marczuk. Jego wpis wywołał gorącą dyskusję w sieci.

Głos w tej sprawie zabrała była premier Beata Szydło. "W debacie publicznej zaczynają się pojawiać głosy nt. słuszności obniżenia wieku emerytalnego. Dziwię się sugestiom niektórych byłych członków mojego rządu, którzy przecież uczestniczyli we wprowadzeniu tej zmiany" – napisała na Facebooku. Europoseł przypomniała, że decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego wynikała z woli większości Polaków. Co więcem, była to także jedna z główny programowych deklaracji Prawa i Sprawiedliwości.

"Obniżenie wieku emerytalnego było jednym z głównych punktów programu wyborczego Andrzeja Dudy oraz PiS w 2015 roku. Szybka realizacja tej obietnicy po objęciu władzy, z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wśród Polaków. Nie ma żadnych powodów, by teraz negować słuszność decyzji o obniżeniu wieku emerytalnego. Jestem dumna, że jako premier mogłam pomóc w spełnieniu oczekiwań Polaków" – oświadczyła.